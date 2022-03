Das Wäscheherstellerin Calida hat 2021 in ihren fortgeführten Geschäftsbereichen klar mehr umgesetzt.Sursee - Das Wäscheherstellerin Calida hat 2021 in ihren fortgeführten Geschäftsbereichen klar mehr umgesetzt. Das Unternehmen aus Sursee ist vor allem aber auch deutlich profitabler geworden. Geholfen hat die geplante Trennung von der weniger profitablen Bergsport-Sparte. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 20 Prozent auf 298,4 Millionen Franken, wie Calida am Freitag mitteilte.

