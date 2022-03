Osteuropäische Aktien ohne russische Werte haben sich in der Vergangenheit im Schnitt besser entwickelt als Osteuropa-Fonds mit Russland-Engagement "Für westliche Demokratien war die Kriegserklärung Putins an die Ukraine ein Schock. Viele Anleger möchten nun daraus Konsequenzen ziehen und russische Aktien meiden. Scope hat deshalb einen Blick auf Aktienfonds geworfen, die in Osteuropa aktiv sind, ohne ...

