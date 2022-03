Baierbrunn (ots) -Kuchen in der Fastenzeit - ohne schlechtes Gewissen? Mit der Neuerscheinung "Gesünder backen. Zuckerarm" aus der Apotheken Umschau-Ratgeberbuchreihe muss jetzt niemand mehr auf süße Desserts und leckere Backwaren verzichten, spart aber jede Menge Zucker und einfache Kohlenhydrate wie Weißmehl ein, die auf Dauer unserer Gesundheit schaden.Zuckerarm und trotzdem süß? Und ob!Backen liegt voll im Trend, doch gerade Kuchen, Torten oder Kekse gesund zuzubereiten ist gar nicht so einfach. "Gesünder Backen. Zuckerarm" zeigt, mit welchen Zutaten man der Vorliebe für die Köstlichkeiten aus der Backstube mit gutem Gewissen nachgeben kann. Außerdem verrät der neue Ratgeber: Welche Zuckerarten sind erlaubt? Wie kommt "gesunde Süße" in den Teig? Wie erreiche ich auch mit wenig Zucker ein optimales Backergebnis? Und welche Mehle eignen sich? Ergänzt um viele Infos, Tipps & Tricks zur Zubereitung und der richtigen Aufbewahrung - so gelingt gesundes Naschwerk garantiert.An den Ofen, fertig, los!Und da selbst backen immer noch der beste Weg ist, um seinen Zucker- und Kohlenhydratkonsum im Blick zu behalten, machen 50 zuckerarme Rezepte für Torten, Kuchen und Gebäck Lust auf gesunden Genuss. Bei unserem Apfelstrudel, dem Zucchini-Schoko-Kuchen oder der zuckerarmen Joghurt-Torte dürfen auch Menschen mit Diabetes gerne mal schwach werden."Gesünder backen. Zuckerarm"160 Seiten, gebunden | 19,99 EUR (DE) I ISBN: 978-3927216-730Erscheinungsdatum: 04.03.2022 I Wort & Bild VerlagAußerdem erhältlich:"Gesünder essen. Zuckerarm"158 Seiten, gebunden | 19,99 EUR (DE) I ISBN: 978-3-927216-68-6Wort & Bild VerlagÜber die Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9, 16,99 EUR), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN: 978-3-927216-72-3, 22,99 EUR), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN: 978-3-927216-68-6, 19,99 EUR), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9, 19,99 EUR), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN-978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN: 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN: 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN: 978-3-927216-53-2).Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de/ erhältlich.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationDr. Judith Pöverlein, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5162138