MySports, CH Media und die Blick-Gruppe: Neue, starke Partnerschaft für die Distribution der National League ab Saison 2022/2023



04.03.2022 / 09:35



MySports und die National League haben ihre Medienpartnerschaft im vergangenen Jahr bis 2027 verlängert. Ab kommender Saison werden mit CH Media und der Blick-Gruppe zwei starke Verbreitungs-Partner mit an Bord sein, um die National League im TV und auf digitalen Kanälen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das neue Angebot bedient die Hockeyfans aller Generationen via TV, Online-Kanälen und App und legt damit die Basis, um die Distribution dieser Sportart in der Schweiz zukunftsgerichtet und dem Konsumverhalten entsprechend weiter zu etablieren und auf das nächste Level zu heben. Für die kommenden Saisons holt MySports die Medienunternehmen CH Media und die Blick-Gruppe mit an Bord, um die National League, ihre Clubs und Protagonisten einem so breiten Publikum wie möglich zugänglich zu machen und näher zu bringen. Die neue Distributionsstrategie von MySports setzt den nachhaltigen, kanalübergreifenden Ausbau der Visibilität der National League ins Zentrum. Matthias Krieb, Leiter MySports: «Mit dem Zuschlag für sämtliche Live- und Highlight-Rechte der National League bis 2027 sind wir bei MySports in der Lage, weiterhin hochwertige Eishockey-Inhalte zu produzieren und diese zusammen mit unseren Partnern so zu verbreiten, dass die Liga, die Clubs und die Fans profitieren. Dafür haben wir das Distributionskonzept dahingehend angepasst, dass die Anspruchsgruppen von uns und der Liga künftig mehr Eishockey konsumieren können und das dort, wo sie sich on- und offline bewegen. Konkret bedeutet das mehr Eishockey im Free-TV, mehr Highlight-Clips online und via App und insgesamt mehr Möglichkeiten, die Clubs und die Spieler auf und neben dem Eis zu erleben». Starke Partnerschaften mit hohem Innovationspotenzial Mit CH Media setzt MySports auf den Marktführer unter den privaten TV-Anbietern in der Schweiz mit regionaler Verankerung und konstantem Ausbau der Reichweite in den vergangenen Jahren. Die Blick-Gruppe ist insbesondere im Digitalen ein Sportflagschiff mit einer ausgewiesener Kompetenz im Bereich Eishockey und einer starken Online-Präsenz mit knapp 1,2 Millionen sportbegeisterten Userinnen und Usern pro Tag. Denis Vaucher, CEO National League: «MySports setzt sich zukunftsorientiert für unseren Sport ein und eröffnet mit den beiden Partnern CH Media und der Blick-Gruppe so neue Wege und Möglichkeiten für die Distribution des Eishockeysports insgesamt. Wir sind überzeugt, dass die uns verbindende Leidenschaft fürs Eishockey und die Innovationskraft, die durch die neuen Partnerschaften entsteht, ein Gewinn sind für die Eishockey-Community». Mehr Spiele und Zusammenfassungen im Free-TV und online ab Saison 2022/2023 Wie gewohnt sehen die Eishockey-Fans auf MySports alle Spiele und alle Tore der National League und werden mit Studiosendungen und Talks von Jann Billeter und zahlreichen weiteren Hockey-Experten professionell und unterhaltsam durch spannende Hockey-Abende geführt. Neu werden auf TV24 und Blick.ch wöchentlich je ein Spiel der National League zu sehen sein, zudem zeigen auch die Partner regelmässig nach dem Spieltag die Highlights des Tages. Die konkreten Distributionspläne für die Deutschschweiz, die Romandie und das Tessin werden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. Für alle Sprachregionen stehen an die jeweiligen Marktverhältnisse angepasste, attraktive Lösungen an. Die Einzelheiten und allfällige weitere Partner werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Pressemitteilung (pdf) Sunrise UPC National League AG Media Relations Denis Vaucher media@sunrise.net media@nationalleague.ch Telefon: 0800 333 000 Telefon: +41 79 790 90 60

