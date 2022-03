Auch der weltgrößte Sportartikler zieht Konsequenzen und kündigte gestern an, eigene Stores in Russland vorübergehend nicht zu öffnen. Die Löhne der dort Angestellten würden weitergezahlt. In Russland tragen mehr als 100 Stores den amerikanischen Markennamen. Außerdem positioniert NIKE sich durch eine angekündigte Spende von 1 Mio. $ an die UN-Hilfsorganisation UNICEF für humanitäre Hilfe in der Ukraine.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



