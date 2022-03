Hamburg (ots) -Die Europäische Union hat 2022 zum "Europäischen Jahr der Jugend" ausgerufen. Wichtiges Ziel ist es, die Mitsprache von Jugendlichen in der EU zu verbessern. "Junge Menschen haben während der Pandemie viel Leid ertragen müssen", heißt es in Brüssel mit Bezug auf die Einschränkungen durch Covid-19. Das Europäische Jahr der Jugend will Jugendliche dabei unterstützen, "die Rückschläge zu überwinden, die sie erlebt haben." Für das Projekt hat das Europäische Parlament ein Mindestbudget von acht Millionen Euro zugesichert.Grüner, inklusiver, digitalerDie Europäische Kommission adressiert ihre Pläne direkt an die Jugendlichen: "2022 steht ihr im Mittelpunkt - im Europäischen Jahr der Jugend könnt ihr zeigen, worauf es ankommt, um Europa grüner, inklusiver und digitaler zu machen. Eure Meinung zählt! Jetzt ist der Moment, um dazuzulernen, neue Menschen zu treffen und mit ihnen zu überlegen, wie die Welt nach Corona aussehen könnte. Engagiert euch in ganz Europa, tankt Selbstvertrauen und startet in eine neue Welt - Macht mit und erfahrt, was das EuropeanYearOfYouth euch zu bieten hat." Mehr Hintergründe zum europäischen "Jahr der Jugend" finden Sie hier. (https://europa.eu/youth/year-of-youth_de)Perspektiven für die ZukunftAls Ausdruck der Wertschätzung, Unterstützung und Einbindung junger Menschen auf allen Ebenen verfolgt das Europäische Jahr der Jugend diese vier Ziele (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6648):1. Neue Perspektiven schaffen: Besonders nach der Corona-Pandemie sollten die Europäerinnen und Europäer nach vorne schauen. Für Jugendliche ist es daher besonders wichtig, nicht auf die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu gucken, sondern vor allem die Chancen des ökologischen und digitalen Wandels zu sehen.2. Gezielt fördern: Nicht alle jungen Menschen in Europa haben die gleichen Chancen. Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen oder aus besonders schutzbedürftigen und ausgegrenzten Gruppen sollen unterstützt werden um wichtige Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben.3. Möglichkeiten zeigen: Für junge Europäerinnen und Europäer gibt es zahlreiche Chancen für die persönliche und berufliche Entwicklung. Um sie zu nutzen, brauchen Jugendliche ein besseres Verständnis für die offenstehenden Möglichkeiten - auf europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene.4. Gehör verschaffen: In allen relevanten Politikbereichen der EU soll die Perspektive der Jugendlichen mit einbezogen werden.2022 ist zwar das Jugendjahr, aber die geplante Förderung soll langfristig wirken. Dabei spielen die EU-Jugendstrategie 2019-2027 sowie bestehende und bekannte Jugendprogramme der EU wie Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/de)und das Europäische Solidaritätskorps eine wichtige Rolle. Zusätzlich werden auch neue Programme auf den Weg gebracht, wie die Initiative ALMA (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=de) (Aim, Learn, Master, Achieve - oder auf Deutsch: Anvisieren, Lernen, Meistern, Ankommen). Ihr Ziel: Junge Menschen ohne Arbeit oder Ausbildungsplatz dabei unterstützen, durch ein Praktikum in einem anderen EU-Staat in den europäischen Arbeitsmarkt zu gelangen und so neue Erfahrungen zu sammeln. Zudem wird gefordert, unbezahlte Praktika, Ausbildungsplätze und Lehrstellen zu verbieten. Dazu kommt der Aufbauplan NextGenerationEU mit dem Ziel, jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und hochwertige Arbeitsplätze zu erschließen.Mehr zum Konferenzthema "Bildung, Kultur, Jugend und Sport" (https://futureu.europa.eu/processes/Education) lesen Sie hier. 