München (ots) -Die geplanten Themen:Krieg und Freiheit:Ukrainische Künstlerinnen kämpfen für ihre KulturFlucht vor den Bomben:Mit Fotograf Florian Bachmeier an der ukrainisch-polnischen GrenzeLiebe in Zeiten des Krieges:Elvira Sastres preisgekröntes Romandebüt "Die Tage ohne Dich"Frauen im Ring:Der Dokumentarfilm "Luchadoras" setzt ein Zeichen gegen patriarchale GewaltDas Universum ist weiblich:Opernstar Golda Schultz widmet ihr erstes Album den FrauenModeration: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/ttt