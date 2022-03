DJ Avaya mit neuem Channel Manager - Niklas Albrecht erweitert das Avaya-Ökosystem um zusätzliche Partner

Zürich (pts010/04.03.2022/10:00) - Niklas Albrecht startet als Channel Manager bei Avaya durch. Er folgt auf Marco Wenzel, der sich im Bereich Netzwerk selbständig macht.

Vor zwei Jahren konnte Avaya den ausgewiesenen Channel-Experten als Territory Account Manager für die Schweiz gewinnen. Nun öffnet sich für Niklas Albrecht das nächste Tor bei Avaya: "Ich freue mich sehr, die verantwortungsvolle Aufgabe als Channel Manager Switzerland zu übernehmen. Avaya zählt gemäss Forbes* zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit. Dies spiegelt sich auch in den Karrieremöglichkeiten wider, welche uns Avayanern offenstehen", erklärt Niklas Albrecht und fügt an: "Die kontinuierliche Business-Transformation stärkt sowohl die Innovationsführerschaft von Avaya wie auch die Bedeutung von Avaya als strategische Begleiterin in die digitale Zukunft. Ich freue mich darauf, diese Zukunft zusammen mit unseren Partnern aktiv zu gestalten."

Der Einstieg wird ihm nicht schwerfallen. Schliesslich blickt Niklas Albrecht auf 20 Jahre Channel-Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen - u.a. als Partner Manager und Account Manager bei der Telekom Liechtenstein, Swisscom, Salt und Compaq - zurück.

Zu seinen wichtigsten Schwerpunkten zählen der Wandel hin zu Subskriptions-Modellen, der Umzug der Service Center in die Cloud, Stichwort Contact Center as a Service (CCaaS), sowie die Business-Transformation, welche Avaya OneCloud ermöglicht. "Mit Avaya OneCloud findet eine Demokratisierung der Customer Experience statt. Alle Unternehmen, ob gross oder klein, haben Zugriff auf modernste Technologien. KI, Bots, Video, Sprachbiometrie stehen damit auch dem Mittelstand offen. Das bietet ein enormes Potenzial, welches wir zusammen mit unseren Partnern pflegen und erweitern wollen", so Niklas Albrecht.

Zudem steht der Launch von Avaya Cloud Office in der Schweiz bevor. Hier konnte der sprachgewandten ICT- und Service-Professional bereits erste Erfolge erzielen. Beispielsweise gelang es dem Team, sich mit Avaya Cloud Office bei einem internationalen CyberSecurity-Unternehmen aus der Schweiz mit Niederlassungen in 57 Ländern gegen sieben Marktbegleiter durchzusetzen.

"Experience Builders": Strategische Erweiterung der Partnerlandschaft

"Ich begrüsse, dass Avaya seinem indirekten Vertriebsmodell in der Alpine Region treu bleibt. Unsere Partner sind von strategischer Bedeutung, um unseren Kunden einen schnellen Mehrwert und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten, Wachstumsmöglichkeiten zu erweitern und Hand in Hand die Transformation zu gestalten", erklärt Niklas Albrecht. Seine Pläne mit den Avaya Partnern beschreibt der passionierte IT-Profi folgendermassen: "Die Cloud eröffnet alle Möglichkeiten, die Technologie so anzupassen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird. Das 'Composable Business' ist Realität und gemeinsam mit unseren Partnern können wir das Versprechen der bedarfsgerechten Infrastruktur einlösen. Zusammen bauen wir das entsprechende Ökosystem von 'Experience Builders' auf, welche das Kundenerlebnis in die Zukunft führen."

Zu den Avaya Experience Builders zählen sowohl moderne ICT- und Multitech-Integratoren, 3rd Party Vendors wie auch Cloud-born Innovationsführer, welche das Avaya Partner-Ökosystem rund um zeitgemässe und freudvolle Mitarbeiter- und Kundenerlebnisse erweitern.

"Mein Herz schlägt für wertschätzende Kommunikation sowie für intelligente und positive Kundenerfahrungen. In all den Themen bin ich bei Avaya perfekt aufgehoben", so der neu ernannte Channel Manager. "Avaya hat mich mit ihrem Innovationsgeist und ihrer Mensch-Zentrierung seit jeher fasziniert. Mit der Avaya OneCloud gelten wir als Vorbild für das Kommunikations-Ökosystem der Zukunft. Ich freue mich und bin stolz darauf, zusammen mit unseren Partnern dieses Ökosystem gewinnbringend im Sinne einer optimierten Customer und Employee Experience auszubauen."

In seiner neuen Rolle berichtet Niklas Albrecht direkt an den International Vice President for Channels, Fadi Moubarak: "Mit unserer OneCloud-Plattform können unsere Kunden im passenden Moment das passende Kundenerlebnis bereitstellen. Unsere Channel Community liefert einen wertvollen Beitrag, diese Soll-Erlebnisse dem Zeitgeist des 'Everything Customer' entsprechend wahr werden zu lassen. Niklas bringt eine Fülle an Kenntnissen und Erfahrungen mit, die für diesen erfolgreichen Wandel entscheidend sein werden."

Niklas Albrecht (49) wohnt in Sargans, ist verheiratet und Vater von zwei Jungs. Wenn er nicht gerade zusammen mit Partnern nach den besten Lösungen für die Kunden sucht, ist er als Karatelehrer oder als ambitionierter Chef in der Küche anzutreffen.

Einladung zum 1. Avaya Update 2022 der Avaya Anwendervereinigung swissaua.ch am Donnerstag, 10. März 2022

Nach einer pandemiebedingten Pause meldet sich die Avaya Anwendervereinigung swissaua.ch mit einer impulsreichen Live-Veranstaltung zurück. Geladen sind sowohl bestehende Kunden und Partner wie auch interessierte neue "Experience Builders".

Am neuen Avaya-Standort im Spaces Ambassador House Glattpark stehen von 14 bis 17 Uhr folgende spannende Punkte auf der Agenda: - Vorstellung der Avaya-Channel-Strategie und der Produktinnovationen CCaaS (Avaya OneCloud Contact Center as a Service) sowie Avaya Cloud Office - Besichtigung des Sunrise 5G-Showrooms - Apéro riche, Networking und Austausch unter Gleichgesinnten.

Information und Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich direkt bei Niklas Albrecht, Channel Manager Avaya Switzerland anmelden: +41 44 878 13 18 | nalbrecht@avaya.com Veranstaltungsort: Avaya Switzerland GmbH | Spaces Ambassador House | Thurgauerstrasse 101A | 8152 Glattpark

Über Avaya Der Erfolg von Unternehmen wird von guten Kundenerfahrungen bestimmt. Die Kommunikation ist dabei ein grundlegender Faktor. Jeden Tag basieren Millionen dieser Erfahrungen auf unseren Lösungen. Wir gestalten die Zukunft der Zusammenarbeit mit Innovationskraft, starken Partnerschaften und bringen Ihre Kommunikation auf die Höhe der Zeit. Wegweisende Cloudlösungen aus unserem Multi-Cloud-Application-Ecosystem ermöglichen individuelle, intelligente und benutzerfreundliche Kunden- und Mitarbeiterkommunikation, die dazu beiträgt, strategische Ziele und gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Gemeinsam stärken wir mit exzellenten Kundenerlebnissen Ihr Business - Experiences that Matter. Besuchen Sie uns: https://www.avaya.com/de

Folgen Sie Avaya * LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/avaya-switzerland und https://www.linkedin.com/company/avaya-austria * Twitter: https://twitter.com/Avaya_CH und https://twitter.com/Avaya_AUT * Avaya-Blog: https://www.avaya.com/de/blogs und https://avaya-avenue.de

*Forbes Ranking "World's Best Employers": https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us

