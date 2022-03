Immer mehr Unternehmen kappen ihre Beziehungen zu Russland: Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vergangene Woche setzt nun auch Google sein Anzeigengeschäft in Russland bis auf Weiteres aus. Was das für den Mutterkonzern Alphabet bedeuten könnte. Apple, Ford, VW, Mercedes-Benz, Shell, BP: Die Liste mit Konzernen, die ihre Beziehungen zu Russland kappen wird immer länger. Google setzt sein Anzeigengeschäft in Russland bis auf Weiteres aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...