Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind die Ölpreise gestiegen. Der Rohölpreis stieg an, da die Anleger befürchteten, dass der Konflikt die russischen Ölexporte unterbrechen würde. Obwohl es bisher nicht zu solchen Unterbrechungen kam, beschlossen einige Unternehmen, sich selbst zu sanktionieren. Maersk kündigte an, dass seine Flotte keine russischen Häfen mehr anlaufen werde. MSC und CMA CGM erklärten ebenfalls, dass sie ihre Buchungen für russische Fracht einstellen werden. ...

