Mainz (ots) -Woche 9/22Fr., 4.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Matthias Fornoff(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "Bettys Diagnose" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 11.3. Schmerzhafte WahrheitFr., 18.3. UmdenkenFr., 25.3. ZusammenhaltFr., 1.4. WagnisseFr., 8.4. Neues GlückFr., 22.4. Gegen den StromWoche 10/22Sa., 5.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Andreas Klinner(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie " Die Bergretter" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Sa., 12.3. Entzug (2)Sa., 19.3. Ohne Aussicht (1)Sa., 26.3. Ohne Aussicht (2)Sa., 2.4. Mutterliebe (1)Sa., 9.4. Mutterliebe (2)Sa., 16.4. Entscheidung im Eis (1)_____________________zu Sa., 5.3.Bitte Programmänderung ab 22.40 Uhr beachten:22.40 heute journal23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 22.55)0.40 heute Xpress (VPS 0.25)0.45 heute-show (VPS 0.30)1.15 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Zurück in die Zukunft3.00 Zurück in die Zukunft II (VPS 2.50)4.40 SOKO Kitzbühel (HD/UT)Tiroler Schönheit(vom Vortag, 18.00 Uhr)Lukas Roither Jakob SeeböckNina Pokorny Julia CencigKroisleitner Ferry ÖllingerHannes Kofler Heinz MarecekGräfin Schönberg Andrea L'ArrongeDr. Stefanie Löcker Veronika PollyTobias Felix Kreutzerund andereSchnitt: Alexandra LöwyMusik: Wolfgang SetikKamera: Fabian MellerBuch: Hermann SchmidRegie: Gerald LiegelGemeinschaftsproduktion von ORF und ZDFÖsterreich 20205.25- zdf.formstark (HD)5.30 Deutschland 2022Mehr zu den Paralympics und ein zusätzlichesLivestreaming-Angebot auf sportstudio.deund in der ZDF-App. Weitere Informationenauch im ZDF-Text ab Seite 200.(Die Wiederholung "Der Staatsanwalt" entfällt.)\u2003Mo., 7.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Matthias Fornoff(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen."WISO" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5162387