Die aktuell schwierige Börsenphase sorgt in vielen Depots für tiefrote Vorzeichen. Zahlreiche Gewinner-Branchen der vergangenen Monate geraten derzeit stark unter Druck. Mit der Aktie der Sociedad Quimica y Minera, kurz SQM, ging es hingegen zuletzt wieder steil bergauf - was vor allem an der gestrigen Meldung lag.Denn am Donnerstag legte der Lithium- und Düngemittelproduzent Zahlen vor - und die fielen weitaus besser aus als erwartet. So lag der Umsatz im vierten Quartal mit 1,1 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...