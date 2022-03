NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie des Energieversorgers RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Mit dem gestrigen Kursrutsch sei ein Großteil der Risiken im Zusammenhang mit dem russischen Rohstoffmarkt eingepreist, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Bundesregierung signalisiert, keinen Stopp russischer Rohstofflieferungen zu beabsichtigen. Die größten Risiken in der Branche sieht Musk für Uniper./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 02:51 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

