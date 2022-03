Der Tesla-Konkurrent Lucid Motors hat eine üble Woche hinter sich gebracht. Der E-Autobauer hat am Montag seine Q4-Zahlen veröffentlicht und dabei herb enttäuscht. Des Weiteren belasteten eine schwache Prognose zur Produktion sowie kritische Analystenstimmen. Das sind die Details.Lucid Motors ließ am Montag in seine Bücher blicken. Der Verlust je Aktie belief sich im vierten Quartal auf 64 Cent und lag damit 29 Cent unter den Erwartungen. Auch der Umsatz fiel mit 26,4 Millionen Dollar deutlich niedriger ...

