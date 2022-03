Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG



Planzahlen für 2022: Umsatzerlöse zwischen 33 und 36 Mio. EUR und EBITDA zwischen 1,9 und 3,4 Mio. EUR erwartet; Prognosen angepasst; Kursziel: 15,70 EUR; Rating: KAUFEN



In der DGAP-News vom 01.03.2022 hat das Vectron-Management erstmals Planzahlen für das laufende Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Es werden demnach Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 33 bis 36 Mio. EUR und ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,9 bis 3,4 Mio. EUR erwartet. Nachdem die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021, gemäß bestätigten vorläufigen IFRS-Zahlen, Umsatzerlöse in Höhe von 38,2 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 4,7 Mio. EUR erreicht hatte, kommt es im laufenden Geschäftsjahr erwartungsgemäß voraussichtlich zu einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.



Dies hängt insbesondere mit den nachlassenden Effekten aus der TSE- konformen Umrüstung der Kassensysteme zusammen, nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr eine hohe Umrüstquote und damit eine starke Umsatzsteigerung erreicht wurde. Pandemiebedingte Effekte sollten, nachdem noch das erste Quartal 2022 von einer Investitionszurückhaltung der Gastronomiebetriebe geprägt war, sukzessive zurückgehen. Das

Vectron-Management rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität ab dem zweiten Quartal.



Positiv hervorzuheben ist die, vor dem Hintergrund der Umrüstung der Kassensysteme, im vergangenen Geschäftsjahr deutlich ausgebaute Kundenbasis, die über ein Digitalpaket bzw. Onlineanschluss verfügen. Damit liegen umfangreiche Potenziale vor, um das Digitalgeschäft voranzutreiben und die wiederkehrenden Umsätze sowie die Wertschöpfung je Kunde auszuweiten. Ende 2021 dürften gemäß Unternehmensangaben rund 18.000 Digitalpakete im Einsatz gewesen sein. Die wiederkehrenden Erträge wurden im vergangenen Geschäftsjahr auf 6,5 Mio. EUR (2019: 4,1 Mio. EUR) deutlich ausgeweitet. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird bei einer gleichbleibend hohen Dynamik mit einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze auf 9,8 Mio. EUR gerechnet.



Zuletzt hatten wir im Rahmen des Research Comments vom 01.02.2022 unsere Prognosen angepasst. Wir nehmen die nun veröffentlichten Planzahlen zum Anlass einer erneuten Prognoseanpassung. Mit unseren bisherigen Schätzungen lagen wir jeweils etwas oberhalb der nun von der Gesellschaft kommunizierten Prognosebandbreite. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 orientieren wir uns konservativ an die Mitte der Prognosebandbreite. Wir kalkulieren nun für 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 34,67 Mio. EUR (bisher: 35,94 Mio. EUR) und einem EBITDA in Höhe von 2,66 Mio. EUR (bisher: 3,56 Mio. EUR). Hierauf basierend reduzieren wir auch die Prognose des kommenden Geschäftsjahres und rechnen mit Umsatzerlösen in Höhe von 42,92 Mio. EUR (bisher: 46,31 Mio. EUR) und mit einem EBITDA in Höhe von 5,67 Mio. EUR (bisher: 7,33 Mio. EUR).



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 15,70 EUR (bisher: 17,10 Mio. EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion reflektiert die dargestellte Minderung der Prognosen der Geschäftsjahre 2022 und 2023. Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 5,50 EUR liegt weiterhin ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN.



