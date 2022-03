Frankfurt (www.fondscheck.de) - Durch den Ukraine-Krieg werden die Karten am Rohstoffmarkt komplett neu gemischt, so die Deutsche Börse AG.Der Ölpreis, viele Industriemetallpreise, aber auch der lange seitwärts tendierende Goldpreis seien kräftig gestiegen. Der Kurs des WisdomTree Broad Commodities (ISIN DE000A0KRKC6/ WKN A0KRKC), der den gesamten Rohstoffmarkt abbilde, liege so hoch wie zuletzt 2012. ...

