Der beliebte Ego-Shooter "Doom 2" bekommt ein neues Level. Erhältlich ist es gegen eine Spende, die humanitären Organisationen in der umkämpften Ukraine zugutekommt. Auch die Gamingbranche lässt der vom russischen Machthaber Wladimir Putin initiierte Krieg nicht kalt. Viele Unternehmen riefen zur Unterstützung der Ukraine auf. Unter anderem hat 11 Bit Studios, der Entwickler hinter "This War of Mine", angekündigt, alle Gewinne aus "This War of Mine" und all seinen DLC auf allen Plattformen und Stores in den nächsten sieben Tagen zu spenden. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...