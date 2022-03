HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2731 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #89 auch heute mit einem dra-Solo: Der ATX TR fällt weiter, nun schon mehr als 20 Prozent ytd-Minus, die grossen Titel Erste Group und OMV am stärksten unter Druck. Weiters: Tipps Matejka und Pierer bzw. in welcher Sicht SBO und Post vorne sind. In der Früh erfuhren wir von einer Feministischen Blockade vor der Alten Wiener Börse. Erwähnt werden: Feministische Blockade vor der Alten Wiener Börse: https://photaq.com/page/index/3721 Matejka im Börsenradio: https://www.boersenradio.at/page/brn/40138 Pierer im Börsenradio: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...