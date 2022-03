Frankfurt (www.fondscheck.de) - grundbesitz global RC (ISIN DE0009807057/ WKN 980705) investiert in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien/Pazifik sowie selektiv in Zentraleuropa, so Christian Bäcker, Fondsmanager bei DWS.Die Auswahl der Immobilien erfolge nach fortwährender Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...