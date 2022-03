München, Berlin (ots) -Jeden Tag erreichen uns schreckliche Bilder und Nachrichten aus der Ukraine. Die Bevölkerung braucht jetzt dringend Unterstützung - Notunterkünfte, Lebensmittel, Medikamente und vieles mehr. PAYBACK Kund:innen können Punkte an ausgewählte Hilfsprojekte in der PAYBACK Spendenwelt (http://www.payback.de/spendenwelt)spenden. Die Projekte von u.a. UNICEF, Aktion Deutschland Hilft, SOS Kinderdorf, der UNO Flüchtlingshilfe oder dem Deutschen Roten Kreuz wurden gemeinsam mit dem PAYBACK Charitypartner betterplace.org ausgewählt.Sehr viele PAYBACK Kund:innen beweisen bei Katastrophen immer wieder großes Engagement und bewegen mit gespendeten Punkten Immenses: Regionalen, nationalen und internationalen Hilfsprojekten kamen in den vergangenen Jahren Punktespenden im Wert von insgesamt über 7 Mio. Euro zugute. In der Spendenwelt sind aktuell 140 Hilfsprojekte vertreten. Wer sich nicht für ein konkretes Projekt entscheiden kann hat die Möglichkeit, Punkte in den "Spendenpool" zu spenden. Hier warten mehrere ausgewählte Hilfsorganisationen auf Unterstützung. Eine Punktespende ist ab einem Punktestand von 200 Punkten möglich. Der Gegenwert der Punkte geht zu 100 Prozent an die Hilfsorganisationen.Jetzt Punkte spenden über die PAYBACK App oder unter www.PAYBACK.de/spendenwelt (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9rQZV14mzifmtDnDGtln-2FujlB3OqUlf-2B6n33fRGrzH53qnwt_xOTHBR4WriYY7JuUP9KaeD47peeBl75BPBRUsrMHk0Q1WFC76J05niob58V6AqTaw7JLwnatICgg-2BXWJYEceWsfdQ3UE9SmhfN3C8W7ehRE8Tqc3bkCn7tKvOs1Dmdxs5g0tMKUlh4LIYDpk-2BDXnyjj59BnppPMemK2ypcqsnUkFCl5uy3roBWoK8JjVbglL-2B2J5GMezlmxCbfxyCm4FntKQS4NO0H32MxvzVlOAJnIT-2F7HRKOpPSV0nu78JJJMFS3-2FFPQm9lcRzdSel2y-2FPzfFBcYfxSCCWAx9QYVUVeFzrG8NwF-2F3t-2FyNYf1LgjMaeavrYvmM-2BCAGPOgXBhjblFRbPOSs4yrJnWl7I0WWQlok-3D&data=04%7C01%7Cnina.purtscher%40payback.net%7C4d57822a1f914c58616f08d9fdd1ecd0%7Cc89fef16c0d743f38b73bcde5402aa5b%7C0%7C0%7C637819900779696582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8k1P1KDNfTNEqJe8535TNd79SvnmzEcIj0kfi%2Ftd%2Fw8%3D&reserved=0)jederpunkthilftÜber PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen genutzt wird. Sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps". PAYBACK wurde Anfang 2022 zum 16. Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet.Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5162650