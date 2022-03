NEW YORK (ots) -WJC-Präsident Ronald S. Lauder: "Wir dürfen im Kampf gegen Antisemitismus oder jede andere Form von Fanatismus niemals passiv oder nachlässig sein"Der Jüdische Weltkongress begrüßt die heutige Annahme von Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus durch den Rat der Europäischen Union. Die Erklärung macht den Kampf gegen Antisemitismus zu einer Priorität der europäischen Exekutive. Frankreich, das bis Juni 2022 die Ratspräsidentschaft innehat, kündigte die als "Schlussfolgerungen" bezeichneten Maßnahmen an.Der WJC hatte im Vorfeld eng mit europäischen Regierungen auf allen Ebenen sowie mit jüdischen Gemeinden in ganz Europa zusammengearbeitet, um Maßnahmen zur Bekämpfung des Judenhasses zu festzuschreiben."Die jetzt veröffentlichten Schlussfolgerungen zeigen, dass Frankreich und die gesamte Führung der Europäischen Union die Gefahr erkennen, die der Antisemitismus für das jüdische Volk und die Gesellschaft insgesamt darstellt", sagte WJC-Präsident Ronald S. Lauder. "Wir dürfen bei der Bekämpfung von Antisemitismus oder jeder anderen Form des Fanatismus niemals passiv oder nachlässig sein".Da der Antisemitismus in ganz Europa weiter zunehme, sei das Engagement des Rates zur Bekämpfung des "ältesten Hasses der Welt" wichtiger denn je. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass es täglich zehn antisemitische Vorfälle auf der ganzen Welt gibt, fast die Hälfte davon in Europa. Die Mitgliedstaaten müssten nun spezifische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Judenhass direkt bekämpft wird, die Täter zur Verantwortung gezogen werden und künftige Generationen lernen, dass alle Formen des Hasses inakzeptabel sind."Wir schließen uns auch den Worten von Francis Kalifat, Vizepräsident des WJC und Vorsitzenden des Conseil Représentatif des Institutions juives de France an, der Frankreich und andere Länder aufgefordert hat, eine gezielte nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus zu entwickeln, da sich dieser von anderen Formen des Hasses unterscheidet."Über den Jüdischen Weltkongress Der Jüdische Weltkongress (WJC) ist die internationale Organisation, die jüdische Gemeinden in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten und internationalen Organisationen vertritt.Pressekontakt:Andreas Scheuermann, Leadership Communications +49 177 50 57 300, wjc@leadership-communications.euOriginal-Content von: World Jewish Congress (WJC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137488/5162677