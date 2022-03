NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 dänische Kronen belassen. Der Markt beginne allmählich, der Pipeline des Insulinherstellers einen höheren Wert beizumessen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere angesichts positiver Studiendaten zu dem Medikament Mim8 zur Vorbeugung von Blutungsepisoden. Die Markterwartungen für die Zeit nach 2025 könnten steigen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 01:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 01:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

NOVO NORDISK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de