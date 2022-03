Die Story vom Bitcoin als "sicherem Hafen" erlebt mitten in der Ukraine-Krise ein überraschendes Comeback. Das sorgt für hohe Nachfrage und steigende Kurse.Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am letzten Donnerstag hat weltweit für Entsetzen und kräftige Kurskapriolen an den Finanzmärkten gesorgt. Dem konnten sich zunächst auch Bitcoin und Co nicht entziehen. "Der Schock über die Ereignisse der Ukraine-Krise hat sich auch in den Kryptomärkten am Donnerstag vergangener Woche mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...