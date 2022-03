Magst du Dividenden auch so gerne? Gerade in den vergangenen sechs Monaten legten Value-Aktien, die kräftig ausschütten, ordentlich zu. Doch hier gibt es einiges zu bedenken. Aswath Damodaran, Finanzprofessor an der New York University, warnt uns Fools, einzig und allein auf die Dividende zu starren. Vier Punkte führt er an, die wir stets mitbedenken sollten: Dividenden stabilisieren mit Prof. Damodaran Dividenden sind rechtlich nicht bindend: Im Gegensatz zu Kupons auf Anleihen können Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...