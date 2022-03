Leipzig (ots) -Zwar wurde Russland inzwischen mit harten Sanktionen belegt, doch die bewegen Putin bislang nicht zur Umkehr. Sind Waffenlieferungen in die Ukraine der richtige Schritt, oder befördert dies am Ende eine Ausweitung des Krieges? Wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen? Und wie sollten wir künftig mit Russland umgehen? Darüber diskutiert "Fakt ist! Aus Dresden" am Montag, 7. März: Bereits 20.30 Uhr im Livestream bei MDR.DE und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek."Die Russen wollen keinen Krieg!", davon waren viele Ostdeutsche noch bis vor wenigen Wochen überzeugt. Doch seit dem 24. Februar ist nichts mehr so, wie es mal schien. Russische Truppen dringen immer weiter in die Ukraine vor. Die Bilder dieses blutigen Krieges sorgen für Fassungslosigkeit. Hatten wir einen verklärten Blick auf Putin und Russland? Wie können wir den Krieg stoppen? Das fragen sich viele."Vom Freund zum Feind? Russland, die Ukraine und wir" - darüber diskutiert Andreas F. Rook u.a. mit:- Brigitta Triebel; Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw (Ukraine)- Claudia Major, Forschungsgruppenleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik- Andreas Zumach, JournalistPressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: (0351) 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5162835