Das Frankfurter Technologieunternehmen Thinksurance hat zwei neue Head-of-Positionen geschaffen: Patrick Löffler ist neuer Head of Tech Strategy, Martin Camphausen neuer Head of Marketing and Corporate Communications. Zuwachs für die Thinksurance-Führungsmannschaft: Mit Patrick Löffler gewinnt Thinksurance einen Tech-Strategen, der die technologische Weiterentwicklung der Thinksurance-Beratungsplattform mit Blick auf die geschäftlichen Potenziale vorantreiben soll. Löffler war zuletzt bei der Strategieberatung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...