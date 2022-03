BERLIN (dpa-AFX) - Nach Erkenntnissen der Bundespolizei sind bislang 18 436 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Ungefähr 15 000 dieser Menschen seien Ukrainer. Nicht alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, melden sich allerdings bei den Behörden.

Am Vorabend hatten sich die Innenminister der EU-Staaten darauf geeinigt, Flüchtende schnell und unkompliziert aufzunehmen. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine könnten schon in den nächsten Tagen ein einjähriges Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union bekommen. Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich schon jetzt ohne Visum 90 Tage lang frei in der EU bewegen.

Es gehe bei der EU-Entscheidung nicht um die Frage, ob Menschen aus der Ukraine einreisen könnten sondern nur darum, ob sie innerhalb der Europäischen Union noch ein Asylverfahren durchlaufen müssten oder nicht, betonte der Sprecher. Wer bereits in der Ukraine als Asylbewerber anerkannt worden sei, werde auch hier anerkannt.

Die Umsetzung der Neuerungen werde nur einige Tage in Anspruch nehmen, versicherte der Sprecher. Es gebe kein Zeitproblem, weil Ukrainer sich ohnehin ohne Visum 90 Tage in Deutschland aufhalten dürften./hrz/DP/eas