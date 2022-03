Mit monatlichen Sparraten lässt es sich einfach in Bitcoin & Co. investieren (djd). Niedrigzinsen und politische Unwägbarkeiten machen es Sparern derzeit schwer, das Ersparte sinnvoll und gewinnbringend anzulegen. Aktien hängen sehr am politischen Weltgeschehen und erweisen sich in Krisenzeiten als schwankungsintensiv. Investoren suchen daher nach Alternativen zu Sachwerten wie Immobilien oder Gold. Neuartige Investments in Kryptowährungen bieten da eine gute Möglichkeit und haben die Vielfalt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...