BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato-Staaten haben in Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine Beratungen über eine weitreichende Aufrüstung im östlichen Bündnisgebiet begonnen. "Wir erwägen nun ernsthaft eine erhebliche Verstärkung unserer Präsenz - mit mehr Truppen, mit mehr Luftverteidigung, mehr Abschreckung", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel nach einem Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten. Details dazu seien bei einem Treffen der Verteidigungsminister am 16. März zu erwarten.

Stoltenberg wies darauf hin, dass man sich für die Entscheidung etwas mehr Zeit lassen könne, da man die Ostflanke bereits unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs gestärkt habe. Er spielte damit darauf an, dass unter anderem Tausende zusätzliche Soldaten ins Baltikum und in Länder wie Rumänien geschickt wurden.

Stoltenberg stellte zudem eine stärkere Unterstützung des Bündnisses für das an Russland grenzende Partnerland Georgien sowie für Bosnien-Herzegowina in Aussicht. "Wir haben keine endgültigen Entscheidungen getroffen, aber es gibt weitgehendes Einvernehmen darüber, dass wir diese Länder stärker unterstützen müssen", sagte der Norweger. Die Ereignisse in der Ukraine zeigten, dass sie gefährdet sein könnten - durch "noch mehr Interventionen, Subversion und möglicherweise sogar Angriffe der russischen Streitkräfte".

Stoltenberg betonte dabei, dass Georgien und Bosnien-Herzegowina bereits in der Vergangenheit Hilfe von der Nato erhalten hätten. So habe das Bündnis bei Reformen im Militärbereich und bei der Stärkung der Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen geholfen./wim/DP/eas