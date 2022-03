Gregor Rosinger, Rosinger Group, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. 03.11.2021 - Der Rosinger Index ROSGIX schließt mit 3.000,19 Punkten erstmals über 3000 Punkten und verdreifacht ( = + 200 %) sich seit 01.01.2015. 2. 23.11.2020 - Im Lockdown begleitet die Rosinger Group die AVENTA AG in den direct market plus. Die erste Marktkapitalisierung beträgt 100 Mio. EUR.3. 09.07. 2007 - der ATX überschreitet intraday die 5000 Punkte und schliesst bei 4981,87 Indexpunkten. Für mich war das ein klares Verkaufssignal.4. 18.10.2021 - Nach Handelsschluss wird die letzte österreichische Aktie (EVN) aus dem Rosinger Index ROSGIX genommen und durch Stellantis ersetzt.5. 02.11.2017 - Die Wiener Börse berechnet das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...