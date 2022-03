Aus ersten Machbarkeitsstudien des Elektronikkonzerns Sony wird nun offensichtlich ein vollwertiger Zweig. Sony mischt in der Autombilbranche mit. Das erste Modell soll 2025 vom Band rollen. Sony hatte schon länger seine Absicht signalisiert, in die Automobilwelt einsteigen zu wollen. Jetzt wurde der erste konkrete Grundstein in der kommerziellen Industrie gelegt. Sony und Honda planen, ein neues Unternehmen zu gründen, um gemeinsam Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Für diesen Schritt unterzeichneten beide Partner bereits eine Absichtserklärung. Das noch namenlose neue Unternehmen ...

