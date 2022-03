Der Social-Media-Gigant Meta will laut der Nachrichtenagentur Reuters das indische Start-up Meesho an die Börse bringen. Meta ist neben Softbank Miteigentümer von Meesho. Das Unternehmen ist im Bereich E-Commerce aktiv und verkauft unter anderem Haushaltswaren, Kosmetikprodukte und Kleidungsaccessoires.Meesho soll sowohl einen Börsengang in Indien als auch in den USA erwägen. Dieser soll für Anfang 2023 geplant sein. Bei der letzten Kapitalerhöhung im September wurde Meesho mit einem Wert von 4,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...