ST. INGBERT (dpa-AFX) - Die Schatzmeisterin der CDU, Julia Klöckner, hat vor einem militärischen Eingreifen der Nato in den Krieg in der Ukraine gewarnt. "Die Frage ist, ob es klug ist. Dann sind wir in einem Weltkrieg auch drin", sagte Klöckner am Freitag am Rande einer Klausur des CDU-Bundesvorstands im saarländischen St. Ingbert. Die Nato sei ein Defensivbündnis, das bei einem Angriff auf das Nato-Territorium aktiv werde. "Aber ich kann Ihnen sagen: Es hat sich so viel verändert binnen kurzer Zeit, auch alte Gewissheiten", fügte sie hinzu. Ihr fehle jedenfalls "ein bisschen die Fantasie, wie der Rückzug von Herrn Putin sein sollte"./eb/DP/nas