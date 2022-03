Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts hat auch im Top Picks-Portfolio von Raiffeisen Spuren hinterlassen. In Anbetracht des von den Analysten erwarteten weiterhin holprigen Verlaufs an den globalen Aktienmärkten mit anhaltendem Abwärtsdruck infolge der geopolitischen Spannungen passen sie die Selektion an. Bei den globalen Titeln tauschen sie die klassisch zyklischen Werte Banco Santander und BMW gegen das Minenunternehmen Barrick Gold. Das Edelmetall Gold wird als "sicherer Hafen" aktuell verstärkt nachgefragt und sollte noch in der ersten Jahreshälfte die Marke von USD 2.000 je Unze überschreiten. Bei den Österreichern wechseln die Analysten OMV gegen Strabag. Der Baukonzern würde mit einem vollen Auftragsbuch glänzen und sollte heuer in ...

