Sehr geehrte Leser/Innen, Am Freitag, den 4.3.2022 notiert der DAX Index tiefer bei 13136.13 Punkten. Wie weit kann unser DAX noch fallen - Der Volatility Index (VIX) kann hierzu Aufschluss geben. Der VIX korreliert mit den Indizes wie folgt: Steigt der VIX Index, dann fallen die Kurse bei den Indizes! Fällt der VIX Index, dann steigen die Kurse der Indizes! Der VIX notiert am Freitag, den 4.3.2022 bei 33.64 Punkten. In der 2. Februar 2022 Woche wurde im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...