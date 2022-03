Es ist wieder mal Freitag und damit Zeit für viele Fragen, die aktienlust-Zuschauer zuletzt in den Livechats und Kommentarleisten der Videos hinterlassen haben. Nicole, Mick und Jürgen gehen heute aber natürlich auch auf die aktuelle Marktlage ein. Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine? Was sollte man als Anleger tun? Ausführlich besprochen werden heute Daimler Truck, Hannover Rück, Zalando, Global Fashion Group, Alibaba, Evraz, Klöckner, Mynaric, C3.AI, Sofi Technologie, Reality Income, Telekom Italia, Gazprom, E.ON, RWE, Gold, Chefvron, Total und Shell. Seht Euch hierzu unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/