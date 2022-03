Nachdem Russland in der Nacht Europas größtes Atomkraftwerk angegriffen hat, schoss der Preis für eine Unze Gold wieder nach oben. Was treibt den Preis?

"Die Reaktion des Goldpreises auf solche Nachrichten zeigt, wie nervös die Märkte sind", schreibt Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann in seinem Kommentar. Er rechne weiterhin damit, dass der Goldmarkt in den nächsten Tagen und Wochen vom Kriegsgeschehen durchgerüttelt werde.Die Marke von 1950 US-Dollar ist das erste Mal seit einem Jahr überschritten.

Die aktuelle Unsicherheit der Finanzmärkte und die derzeit noch weitgehend unattraktiven Märkte der Festverzinslichen treiben Anleger in Richtung des Edelmetalls. Am Freitag notierte der Goldpreis zwischen 1930 - 1951 US-Dollar, was kein großer Sprung mehr zur psychologisch wichtigen Marke von 2000 US-Dollar ist.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

