Essen (ots) -



Die Staatssekretärin für Integration in NRW, Gonca Türkeli-Dehnert (CDU), hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor Diskriminierungen von Menschen mit russischen Wurzeln in NRW gewarnt. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Putin unser Land spaltet", sagte Türkeli-Dehnert der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). "Die Menschen mit russischer Einwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen sind selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft", so die Politikerin weiter. Man dürfe die Bürgerinnen und Bürger mit russischen Wurzeln "nicht für diesen feigen Angriffskrieg verantwortlich machen". Die Integrationsstaatssekretärin betonte: "Es ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Russen. Worauf es jetzt ankommt, ist die Unterstützung der Ukraine und eine schnellstmögliche Waffenruhe."



Pressekontakt:



Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/5162988

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de