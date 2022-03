Der SMI schliesst um 3,22 Prozent tiefer auf 11'300,13 Punkten. Auf Wochenfrist hat der Leitindex damit 5,7 Prozent nachgegeben.Zürich - Die Ängste um den Ukraine-Krieg haben den Schweizer Aktienmarkt am Freitag gemeinsam mit den weiteren Börsenplätzen absacken lassen. Der Leitindex SMI gab nach einer bereits negativen Eröffnung im Tagesverlauf weiter nach und sank am späten Nachmittag auf den tiefsten Wert seit Mai 2021. Ausgelöst wurde der Kursrutsch in den Nacht auf Freitag von den Meldungen über einen Angriff...

