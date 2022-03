Der DAX ist unter die 13600 gefallen, was den Verkaufsdruck vergrössert.Der DAX ist unter die 13600 gefallen, was den Verkaufsdruck vergrössert. Im Wochenchart entlädt sich gerade der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend. Hier sind wir inzwischen an der 13000 angekommen. In Russland wurde gerade der great Reset durchgeführt. Die Reichen wurden durch den Aktiencrash enteignet. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, ...

