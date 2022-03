Aktien aus Russland waren bislang besonders unter Dividenden-Investoren beliebt. Nach dem beispiellosen Kursverfall stehen viele Anleger vor dem Totalverlust. Und was jetzt? Bottomfishing?Die Börse in Moskau hat den Handel auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und in London, Frankfurt und New York sind russische Aktien aufgrund der scharfen Sanktionen nicht mehr handelbar. Bevor die Londoner Börse LSE am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...