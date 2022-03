Build Your Dreams-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Da die Aktie um rund acht Prozent nach unten purzelt. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 26,82 USD zu haben. Müssen nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Build Your Dreams-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Da Build Your Dreams immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund 0,1 Prozent. Diese Marke liegt bei 26,80 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...