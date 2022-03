Alibaba wurde am Freitag im US-Handel zeitweise unter 100 Dollar gehandelt. Der Kurs fiel damit im laufenden Abwärtstrend auf ein neues Tief. Auch der Kurs der Xiaomi-Aktie fällt und fällt. Pinduoduo ist diese Woche unter 50 Dollar gerutscht. Selbst Tencent ist an der Heimatbörse in Hongkong aus der Seitwärtsphase auf ein neues Tief gefallen. Warum?Für diese Schwäche von China-Aktien gibt es mehrere Ursachen. Der Ukraine-Krieg belastet die Aktienmärkte generell. Zudem erinnern sich Anleger wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...