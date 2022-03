Zusammen mit einem Global Sustainability Fund in Höhe von 100 Millionen USD zur Förderung von über 10.000 Unternehmern in ESG-Lösungen

Im Einklang mit dem unermüdlichen Streben nach seiner Vision Be the Future of Mobility enthüllte Hero MotoCorp, der weltweit größte Hersteller von Motorrädern und Rollern, Vida, Powered by Hero, eine brandneue Identität für seine aufkommenden Mobilitätslösungen, einschließlich kommender Elektrofahrzeuge (EV).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005160/de/

Dr Pawan Munjal, Chairman CEO, Hero MotoCorp at the unveiling of the new brand logo and the 'sunrise' visual identity of Vida, a world new brand for electric mobility. (Photo: Business Wire)

Dr. Pawan Munjal, Vorsitzender und CEO von Hero MotoCorp, stellte Vida, Powered by Hero, am Donnerstagabend (3. März) bei einer einzigartigen klimaneutralen Veranstaltung auf dem exklusiven Clarence Island in Dubai vor, und kündigte außerdem einen Global Sustainability Fund in Höhe von 100 Millionen USD an.Der Fund zielt darauf ab, globale Partnerschaften aufzubauen angeführt von der BML Munjal University (BMU) und Hero MotoCorp mit dem Ziel, mehr als 10.000 Unternehmer für ESG-Lösungen zu fördern, die sich positiv auf den Planeten auswirken.

Mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und der Vision einer blühenden, bedeutungsvollen Welt für zukünftige Generationen hob Dr. Munjal auf der Veranstaltung gezielte Aktionspunkte hervor, um seine Vision zum Leben zu erwecken.

Bei der Enthüllung des neuen Markenlogos und der visuellen Identität "Sunrise" von Vida, Powered by Hero, sagte Dr. Pawan Munjal: "Vida bedeutet Leben, und der einzige Zweck der Marke besteht darin, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben und uns alle auf sinnvolle Weise voranzubringen. Wir glauben, dass der Name perfekt für das ist, was wir für unsere Kinder und die nächste Generation aufbauen. Dies ist wirklich der Beginn von etwas Besonderem. In nur 17 Wochen ab heute werden wir unsere Vida-Plattform, Produkte und Dienstleistungen vorstellen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen."

"Wenn ich unsere zukünftigen Generationen sehe, insbesondere meine Enkelkinder, möchte ich nur eine optimistische Zukunft aufbauen, eine Zukunft positiver Energie, eine saubere Zukunft, in der jeder etwas hat, auf das er sich freuen und an etwas Größerem und Besserem teilhaben kann. Mit der Gründung von "Vida" bieten wir jedem die Möglichkeit, zu gedeihen, zu wachsen und besser zu leben, während jeder sich weiterhin so bewegt, wie er es möchte. Ich werde diese Initiative von vorn leiten", fügte Dr. Munjal hinzu.

Als zentrale Säule der zukunftsfähigen Strategie stellte Dr. Munjal die neue Marke vor, um die Mobilitätstransformation weltweit anzuführen. Vida, Powered by Hero wird die Marke sein, unter der die Initiativen von Hero MotoCorp für neue Mobilitätslösungen vorgestellt werden. Das erste davon wird ein Elektrofahrzeug sein, das am 1. Juli 2022 offiziell vorgestellt wird, zeitgleich mit dem Geburtstag von Dr. Brijmohan Lall, dem legendären emeritierten Vorsitzenden von Hero MotoCorp.

Die Produktion des neuen Vida-Modells erfolgt in der "grünen" Produktionsstätte von Hero MotoCorp in Chittoor, Indien. Der Versand an Kunden wird später im Jahr 2022 beginnen.

An der einzigartigen Veranstaltung nahmen globale Vordenker, hochrangige Regierungsvertreter und das diplomatische Korps der VAE, politische Entscheidungsträger und verschiedene Interessengruppen von Hero MotoCorp teil, darunter der Vorstand, leitende Angestellte aus der ganzen Welt, Händler, globale Distributoren, Lieferkettenpartner und andere Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005160/de/

Contacts:

Pressekontakte:

corporate.communication@heromotocorp.com



AvianWE

Dhirendra Negi

+19818628096



Nishank Anand

+19913398442