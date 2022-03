Ballard Power-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Immerhin findet sich der Kurs 3,03 Prozent höher wieder als vor einer Woche. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich der Titel an ein der fünf Sitzungen. Den höchsten Tagesgewinn verzeichnete Ballard Power dabei am Montag mit einem Plus von 17,16 Prozent. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Ballard Power, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zweiundzwanzig Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 10,85 EUR liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...