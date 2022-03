Breaking News! Cybeats: geadelt vom IT-Papst und Boeing als Kundschaft?!

Anzeige / Werbung

In meinen Augen ist diese Meldung, die am Freitag kurz nach Börsenschluss veröffentlicht, eine Meldung, die am Montag extreme Auswirkungen beim Kurs von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* nach sich ziehen sollte!

Derzeit ist Cybersecurity das Top-Thema, denn anscheinend ist aktuell wirklich niemand vor Angriffen gefeit. Einer der angesehensten Spezialisten im Bereich Cybersecurity stellte kürzlich sogar dem US-Pentagon das denkbar schlechteste Zeugnis bezüglich seiner Cybersicherheit aus: "KINDERGARTEN-LEVEL!!!" Begeistert zeigt er sich aber von der Technologie von Cybeats, einer 100%igen Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*!

Für mich überhaupt nicht verwunderlich ist, dass nun erste Konzerne offenbar auf die Cybersicherheit-Technologien von Cybeats setzen möchten:

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* stellt ein Update zu den kommerziellen Aktivitäten seiner zu 100 % in Besitz befindlichen Tochtergesellschaft Cybeats Technologies ("Cybeats") zur Verfügung. Derzeit laufen Pilotprogramme bei

Die Nachfrage nach Lösungen wie Cybeats wächst exponentiell und wir sind durch das organische Interesse und das positive Feedback, so früh auf unserer kommerziellen Reise, sehr ermutigt. Diese Engagements, zusammen mit den jüngsten Ernennungen von Branchenführern in unser Team, haben unseren Ansatz bestätigt, und wir freuen uns, nach dem aufregenden Start in das neue Jahr unsere kommerziellen Aktivitäten weiter auszubauen.

Das Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® hat kürzlich zwei Artikel veröffentlicht, die sich auf kommerzielle SBOM-Anwendungen und die Sicherheit medizinischer Geräte beziehen. Cybeats SBOM-Studio wurde als eines der besten kommerziellen SBOM-Tools und als eine Lösung der Enterprise-Klasse für Softwareentwickler und Verbraucher ausgezeichnet und gelistet. Cybeats wurde mit seinem innovativen Secure-by-Design-Ansatz, der sowohl die IoT-Sicherheitsplattform als auch SBOM Studio verwendet, auch als repräsentativer Anbieter für Medizingerätesicherheit ausgezeichnet.

Während ich mir bei der Identifizierung von Coinbase als Pilotkunden von Cybeats ganz und gar nicht sicher bin (könnte sein, muss aber nicht), umso sicherer bin ich mir, dass es sich bei "An Aerospace Company Which Sells Aviation and Defence Technologies Worldwide" tatsächlich um Boeing (NYSE: BA) handeln KÖNNTE. - Boeing baut Zivilflugzeuge, aber auch Raketen. Dennoch ist es nur eine Vermutung!

Aber im Prinzip ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie die Firmen heißen, denn allein die Tatsache, dass offenkundig riesige Konzerne nun ins Kalkül ziehen, die Cybeats-Technologie zu ihrem Schutz vor Cyberbedrohungen zu verwenden - noch dazu in so hochsensiblen Sektoren wie Luftfahrt bzw. Verteidigung oder Cryptowährung - spricht für sich!

Um weiter zu realisieren, wie gut, ausgereift und tauglich die Cybeats-Technolgie ist, muss man zuerst verstehen, wer Gartner® ist, jene Firma, welche die Technologie von Cybeats in höchsten Tönen gelobt hat:

Gartner, Inc. (NYSE: IT - Börsenwert 22 Mrd. USD) ist das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen für Informationstechnologie (IT).

Gartner® ist der IT Papst für die wirklich großen Player! Wenn ein Wort in der Branche Gesetz ist, dann ist es das von den Gartner®-Spezialisten - sicher vergleichbar, als ob man einen Tipp von Warren Buffet für eine Aktie bekommt. Darum bin ich fest davon überzeugt, dass Cybeats ein Selbstläufer werden kann und der Wert des Unternehmens nach dem geplanten Spin-Out schnell einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen sollte.

Welch hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die jüngste Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link) des Kaufpreises. Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?

Aber auch Microsoft schläft nicht und übernimmt am laufenden Band Firmen aus dieser Branche. Letztes Jahr waren es CloudKnox Security, RiskIQ und ReFirm. Nun hat man Gerüchten zufolge ein Auge auf Mandiant (NASDAQ: MNDT) geworfen.

Quelle: windowscentral.com

SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

In Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* schlummert, neben anderen Technologien, in meinen Augen eine übersehene "Cybersecurity-Jungfrau", die sich jetzt immer mehr herausputzt, um in Kürze am Börsenparkett zu debütieren. - Es wird ein separates Listing, zuerst an der kanadischen Börse CSE und später an der Nasdaq oder der NYSE, angestrebt. So lautet zumindest der kürzlich bekannt gegebene Plan von der Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* für seine 100%-Tochter Cybeats. Bestehende Scryb-Aktionäre sollen auch Cybeats-Aktien in Form einer Dividende erhalten.

CYBEATS CYBERSECURITY-PLATTFORM

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gab kürzlich bekannt, dass die Cybeats-Plattform für die Verwendung in faktisch jedem Elektrogerät mit Netzwerkverbindung bereit steht. Derzeit finden mehrere Pilotversuche durch zwei mittelgroße nordamerikanische und ein multinationales IoT-Unternehmen statt.

Laufend wird in den Gazetten voll von Cyberangriffen auf große Firmen, aber auch auf Regierungseinrichtungen berichtet. Der Cyberangriff auf die SolarWinds (NYSE:SWI), ein sog. Ransomware-Angriff, hat die größte Benzinpipeline in den USA abgeschaltet, die 2,5 Millionen Barrel Treibstoff pro Tag befördert. Dies war bislang die größte Auswirkung eines Cyberangriffs auf physische Operationen an einer kritischen Infrastruktur in der Geschichte der USA. Neben dem großen finanziellen Schaden, den solche Angriffe anrichten, darf man auch nicht außer Acht lassen, dass sich diese Form der Kriminalität auch auf die Sicherheit ganzer Länder auswirken kann.

Kürzlich hat US-Präsident Biden die Cybersecurity mittels Dekret (Link) zur Chefsache gemacht, was ungeheure Marktchancen für Unternehmen bietet, die ausgereifte Lösungen anbieten können.

Das SBOM Studio von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Entwurfs- und Herstellungsphase eines Gerätes, um sicherzustellen, dass verbundene Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") auf höchstem Sicherheitsniveau entworfen wurden, bevor sie eingeführt und kommerziell auf den Markt gebracht werden. Sobald Geräte in Betrieb genommen worden sind, überwacht der Cybeats-Agent weiterhin den Cybersicherheitszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe vor Ort automatisch erkannt und unterbunden werden.

Cybeats wurde zum Schutz hochwertiger vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die FDA hat angegeben, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein zentraler Aspekt der künftigen Zulassungen zum Schutz der Patienten und der Privatsphäre sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit mit dem Fortschritt der Telegesundheits- und Ferndiagnosegeräte erheblich wachsen wird.

Noch VOR dem Biden-Dekret wurden für die Cybersicherheit beeindruckende Zahlen prognostiziert. Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt ist auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 73 Milliarden US-Dollar bei einem CAGR von 31%. Bis 2025 werden 55 Milliarden [!!!] Geräte "im Netz" hängen.