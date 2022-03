In 3 Sätzen Amazon hat sehr viel mehr zu bieten als nur den E-Commerce. Die Google-Einheit von Alphabet bleibt weltweit der Zugang zum Internet. Teslas Vorsprung ist gewaltig, und der Markt für Elektrofahrzeuge geht durch die Decke. Kein Aktienportfolio gleicht dem anderen. Und das ist auch gut so, denn kein Anleger ist wie der andere. Jeder hat unterschiedliche Ziele, Zeithorizonte und Risikotoleranzen. Es gibt jedoch einige Aktien, die jeder Anleger aufgrund ihrer schieren Stärke, die in absehbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...