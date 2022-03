In 3 Sätzen Das Umsatzwachstum von Cresco Labs ist für ein kleines Unternehmen außergewöhnlich. Die Strategie von Columbia Care wird das Unternehmen weit nach vorne bringen. Der Hydrokulturspezialist GrowGeneration profitiert als Ausrüstungslieferant für die Cannabisindustrie. Die US-Marihuanabranche hatte es im vergangenen Jahr an der Wall Street schwer. In Washington gab es keine nennenswerte Bewegung in Richtung einer bundesweiten Cannabislegalisierung. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, ...

