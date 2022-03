Auch der Kurs der Allianz-Aktie fällt angesichts des Ukraine-Kriegs. Und dann gibt es da ja noch das Problem mit den Milliarden-Klagen in den USA. Allianz-Chef Oliver Bäte wird trotzdem prächtig verdienen. Dabei hatte doch versprochen, das Management werde seinen Teil der Last tragen. Was ist da los?Während die Allianz Rückstellungen in Milliarden-Höhe bilden musste, hat Bäte zuletzt mehr Geld bekommen. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Allianz hervor. Die Gesamtvergütung (inklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...