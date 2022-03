Wichtige Punkte Korrekturen an der Börse sind in der Regel ein idealer Zeitpunkt für Investoren, um ihr Geld zu investieren. Für milliardenschwere Fondsmanager waren diese Wachstumsaktien im vierten Quartal beliebte Käufe. Schnallt euch an, Investoren, denn die Volatilität an der Börse ist zurück. In den letzten zwei Monaten haben der Richtwert S&P 500 und der technologieabhängige Nasdaq Composite die stärksten Korrekturen seit dem pandemiebedingten Crash im Februar/März 2020 erlebt. Auch wenn Zeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...